Studenti in visita-studio nella sede di Formia del Gruppo L’Automobile

FORMIA – La sede del Gruppo L’Automobile di Formia lungo la Strada Regionale 630 Ausonia Formia Cassino, ha ricevuto la visita degli studenti dell’ITIS Majorana di Cassino, indirizzo meccatronico nell’ambito del progetto #itecnicidelfuturo.

Il responsabile della Filiale BMW e Mercedes-Benz Ivan Cipolla ha fatto gli onori di casa accompagnando i ragazzi in un percorso che ha permesso loro di avere una panoramica partendo dalla prenotazione on line che il cliente fa in autonomia per poi passare all’accettazione del veicolo spiegando loro anche cosa fa il Consulente Service.

In seguito è stato mostrato il processo di “vestizione” della vettura e il relativo posizionamento negli spazi preposti.

“Vedere le vetture da lavorare in Officina ha concesso ai ragazzi di entrare anche in un’area tecnica per concludere anche con la riconsegna al Cliente – spiega l’Hr Manager, Marco Tripisciano – . Ivan, da tempo certificato come Responsabile Service e componente nazionale della commissione After Sales BMW Group Italia e A.C.I.B. Associazione Concessionari Italiani BMW ha illustrato tutti gli attori che intervengono nel processo, compreso anche il lavoro del Genius Jacopo. Nel percorso Ivan ha mostrato entrambe le officine con una prova diagnostica per ciascun Brand che rappresentiamo sul territorio del basso Lazio e su due vetture. I ragazzi hanno apprezzato anche la prova pratica realizzata con le vetture che avevano delle spie di avaria accese.

I due colleghi che hanno supportato Ivan, hanno mostrato anche una diagnosi Mercedes-Benz (Gennaro Casale) e una Bmw (Fabrizio Papa). Tante le domande che i ragazzi hanno posto ai due esperti diagnostici a cui sono seguite altre brevi dimostrazioni”.

Al termine della visita i ragazzi hanno rilasciato impressioni e considerazioni. In chiusura una bella foto di gruppo e un piccolo rinfresco per tutti.

#itecnicidelfuturo