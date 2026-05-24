Villaggio Coldiretti, il presidente di Coldiretti, Daniele Pini, ha raccontato l’andamento della manifestazione

A Latina, in occasione del “Villaggio Coldiretti Latina”, il presidente di Coldiretti, Daniele Pini, ha raccontato ai nostri microfoni l’andamento della manifestazione. “È stata una piazza strapiena di gente – ha spiegato – con tante soddisfazioni e molti complimenti. Sono davvero felice di aver portato in città le nostre eccellenze, la nostra tradizione e la nostra cultura”. Il presidente ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un’occasione importante per avvicinare i cittadini ai temi dell’agricoltura e dell’alimentazione sana: “Attraverso Coldiretti vogliamo far capire quanto sia fondamentale mangiare sano e scegliere prodotti a chilometro zero”.

Guardando al programma, il presidente ha ricordato le attività previste tra workshop, momenti di approfondimento e intrattenimento, con particolare attenzione ai temi culturali e territoriali. Tra questi, anche un incontro dedicato alla via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, e momenti musicali che hanno animato la piazza.

Grande attesa, infine, per la giornata di oggi dedicata ai più piccoli: “Sarà il trionfo dell’evento – ha dichiarato – con oltre 2000 bambini in piazza, protagonisti di attività didattiche e laboratori di cucina insieme a uno chef”.

Un’iniziativa che, nelle parole del presidente, rappresenta il frutto di un lavoro educativo portato avanti durante tutto l’anno nelle scuole, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani la conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e della cultura del cibo sano.