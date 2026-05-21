Supporto ai caregiver, Diaphorà presenta il progetto “RI-GUARDA-TE”

LATINA – Ha celebrato ieri il suo primo anno di attività Oasi Viola, il centro di ascolto, orientamento e supporto, promosso dalla CGIL Frosinone Latina a sostegno delle donne italiane e straniere che vivono situazioni di difficoltà. Un pomeriggio di confronto, testimonianze e riflessioni sui temi dei diritti, della salute e dell’inclusione sociale.

All’evento hanno partecipato la Presidente della Consulta delle Donne e Consigliera Comunale Dr.ssa Simona Mulè e l’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Galardo, a conferma della rete crescente tra associazioni, istituzioni e cittadinanza.

Ad aprire i lavori è stata Anna Del Vecchio, Segretaria CGIL Frosinone Latina, che ha ripercorso il primo anno di attività di Oasi Viola e illustrato gli obiettivi futuri: ampliare la rete territoriale, intensificare le campagne di sensibilizzazione, rafforzare l’attenzione alla salute di genere e alla tutela delle donne più vulnerabili. La Segretaria ha dedicato un momento anche alle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL nazionale: “I Diritti Non Si Appaltano” e “Salute è Diritto” per le quali la CGIL Frosinone Latina si sta mobilitando con appuntamenti in tutto il territorio.

La dottoressa Elettra Ortu La Barbera ha affrontato il tema della salute di genere, sottolineando la necessità di una medicina costruita sulle differenze biologiche e sociali, con garanzia di accesso equo alle cure e alla prevenzione.

Particolarmente toccanti le testimonianze di Sakima Hosseini e di sua figlia Fatima, che hanno portato all’attenzione del pubblico le condizioni delle donne afghane, private ogni giorno di diritti fondamentali e della possibilità di costruire un futuro.

A concludere i lavori Diana Agostinello, Segretaria CGIL Roma e Lazio, che ha ribadito il ruolo di Oasi Viola come punto di riferimento territoriale e luogo aperto a tutta la comunità: uno spazio fondato sulla sorellanza e la solidarietà, che deve diventare sempre più fucina di relazioni sane e di reti di supporto.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, con la consapevolezza condivisa che Oasi Viola non è soltanto un centro di supporto, ma una rete di solidarietà capace di unire persone, esperienze e istituzioni intorno a un obiettivo comune: non lasciare nessuna donna sola.