CRONACA
Roccagorga: Sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno vicino casa, finiscono in manette in tre
A Roccagorga i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, tre uomini rispettivamente di 59, 35 e 32 anni, tutti già noti alle forze di polizia, sorpresi a bruciare rifiuti nel terreno attiguo alla loro abitazione. I Carabinieri, hanno notato una colonna di fumo nero provenire dall’abitazione del trentacinquenne. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza dei tre indagati, che con l’utilizzo di un escavatore avevano realizzato una buca di circa 4 metri cubi all’interno della quale stavano dando alle fiamme rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiale ferroso e plastico. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida d’arresto che si terrà nella giornata di domani con rito direttissimo.
CRONACA
A Latina in Viale Italia si ribalta una Jeep con due giovani
CRONACA
Denunciato per furto di gatti il Presidente di un’associazione animalista
Denunciato a Priverno il Presidente di un’Associazione animalista per furto di gatti. Nella denuncia presentata ai Carabinieri Forestali veniva spiegato che la gatta, di proprietà del cittadino che ha sporto denuncia era lasciata normalmente in libertà, ma che poi faceva sempre ritorno sempre. Il modus operandi dell’associazione era volto a prelevare diversi gatti che vivevano in libertà per poi prelevarli e rinchiuderli in alcuni rifugi in uso all’associazione. La legge quadro n. 281/1991 e la Legge Regionale 34/1997 tutela i gatti che vivono in libertà come patrimonio indisponibile dello Stato e vieta di spostarli dal loro habitat e ogni movimentazione va autorizzata e comunicata agli enti competenti. Dall’attività di accertamento svolta congiuntamente al Servizio Veterinario della ASL di Latina è emerso che i luoghi occupati dagli animali non risultano essere registrati come “rifugio per animali” come espressamente previsto dalla normativa di settore. Accertati i fatti ed espletata l’attività d’indagine i militari hanno proceduto a deferire a piede libero per furto di gatto di privato e per furto aggravato di gatti appartenenti al Comune di Priverno il Presidente dell’Associazione animalista.
CRONACA
A Latina servizi ad Alto Impatto nei quartieri Nicolosi, Trieste e della movida
Servizio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato a Latina nel fine settimana che ha visto impegnate le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio di Roma, di personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. I controlli si sono concentrati in particolare nei quartieri Nicolosi e Trieste e nelle aree limitrofe, zone ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In Via XXIV Maggio, gli operatori hanno identificato due soggetti, uno dei quali, cittadino extracomunitario con numerosi precedenti di polizia, risultava destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. Ieri in serata, i controlli si sono poi spostati nelle zone della “movida”, con particolare attenzione alle aree interessate dalla maggiore presenza di giovani, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva. Le attività di controllo straordinario del territorio, disposte dalla Questura di Latina in tutta l’area della provincia di Latina, continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire sicurezza, e la legalità.
Più Letti
-
TITOLI38 minuti fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI24 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 22 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 21 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 20 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 19 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 18 maggio 2026