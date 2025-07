Latina, tre stranieri irregolari denunciati per occupazione abusiva della casa cantoniera di Capo Portiere

LATINA – Denunciati tre cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, per l’occupazione abusiva della casa cantoniera di Capo portiere, sita in via del Lido. La segnalazione è giunta dall’affittuario dell’immobile, che, durante un passaggio nei pressi, ha notato la presenza di persone che dormivano all’interno della casa. Lo stesso affittuario aveva già presentato una denuncia il 21 luglio scorso per danneggiamento al portone d’ingresso, segnalando così un primo episodio legato all’accesso non autorizzato. Gli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto, hanno accertato la situazione e identificato i tre stranieri, procedendo con la denuncia per occupazione abusiva. Inoltre, considerata la loro posizione irregolare sul territorio, sono stati espulsi dal territorio nazionale secondo le normative vigenti.