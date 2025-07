Libri nel Parco, Camilla Costanzo a Sabaudia con il suo “Tempo al tempo”

SABAUDIA – Camilla Costanzo sarà la protagonista del sesto appuntamento di Libri nel Parco, XI edizione della rassegna promossa dall’Associazione Sabaudia Culturando, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore. L’appuntamento è per domenica 20 luglio alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia dove l’autrice di “Tempo al Tempo” (Mondadori) racconterà al pubblico le pagine di una serie di racconti i cui esplora il valore del tempo come spazio emotivo e umano: quello dell’attesa, del cambiamento, della cura di sé e degli altri.

La rassegna Libri nel Parco, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma un appuntamento culturale atteso e partecipato. Nata con l’intento di unire il patrimonio ambientale e paesaggistico di Sabaudia con la forza della parola scritta e del pensiero critico, la manifestazione si svolge in luoghi significativi del territorio, creando un legame profondo tra libri e comunità.

Gode del patrocinio della Provincia di Latina, e del sostegno della Città di Sabaudia, del Settore Cultura con il contributo della BCC del Circeo e Privernate.