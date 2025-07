Tensione al Rosselli di Aprilia, il sindacato Dirigenti Scuola Lazio difende la dirigente uscente

APRILIA – Risponde alle critiche della Gilda Insegnanti, generate dalla difficile situazione dei rapporti tra dirigenza e personale al Rosselli di Aprilia, la Presidente di Dirigenti Scuola Lazio, Gioconda Martucci. La segretaria provinciale della Gilda Patrizia Giovannini, in una nota inviata ai media e riportata anche su questo sito, sostiene che “nonostante il trasferimento disposto dall’Ufficio scolastico regionale, la dirigente scolastica dell’Istituto Rosselli di Aprilia continua ad adottare provvedimenti disciplinari sanzionatori nei confronti del personale” e “abbia scelto di non soprassedere su ulteriori misure contro il personale docente, nonostante il suo imminente trasferimento”.

Scrive nella sua nota Martucci : “Così si lascia intendere che la Dirigente del Rosselli di Aprilia continui ad emanare o a protrarre provvedimenti disciplinari dopo la chiusura delle attività didattiche e la pubblicazione del bollettino della mobilità regionale. In realtà, il suo mandato scade regolarmente il 31 agosto, giuridicamente collocando qualunque atto emanato dopo il 30 giugno in un contesto di normale e lecita amministrazione. I procedimenti disciplinari avviati entro il termine delle lezioni restano in vigore secondo i termini di legge e non risultano essere fonte di ulteriori misure contra legem né possono essere archiviati solo perché tra 45 giorni la D.S. A. De Luca sarà alla guida di altro istituto del II ciclo. Anzi, se emergono altri elementi rilevanti, il Capo d’istituto ha il dovere ope legis di avviare un’azione disciplinare. Ergo – conclude – la Dirigente è titolare effettiva fino al 31 agosto 2025; fino a tale data può chiudere i procedimenti in atto e/o avviarne altri necessari; i procedimenti non conclusi entro il 31 agosto 2025 devono essere conclusi dalla nuova D.S. pro tempore”.

Quanto alla richiesta della Gilda di sottoporre “l’operato dei dirigenti scolastici a controlli e valutazioni adeguate esattamente come quello di insegnanti e personale Ata”, la presidente di Dirigenti Scuola Lazio sottolinea che “in realtà, il sistema di valutazione dei diesse è attivo da quest’anno. Semmai il personale non dirigenziale (unico caso nella PA) non è soggetto ad oggi – viste le reticenze e resistenze varie dei sindacati di comparto – ad alcuna valutazione della performance nella Scuola”.

“Queste notizie tendenziose o quantomeno imprecise rischiano di alimentare un clima di incertezza e sfiducia tra il personale verso il Capo d’istituto, rendendo ancora più complesso finanche il lavoro del successore”, conclude Martucci.