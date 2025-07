Rosselli di Aprilia, la Gilda Insegnanti : “La preside trasferita continua a sanzionare i docenti”

APRILIA – «Nonostante il trasferimento disposto dall’Ufficio scolastico regionale, la dirigente scolastica dell’Istituto Rosselli di Aprilia continua ad adottare provvedimenti disciplinari sanzionatori nei confronti del personale». È quanto dichiara la Gilda Insegnanti di Latina che denuncia nuove sospensioni, tagli alla Carta del Docente e allo stipendio mentre è stato già disposto dall’Usr il trasferimento ad Anzio della preside Antonietta De Luca, per l’anno scolastico 2025-2026.

«Vorremmo comprendere – dichiara la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini – per quale motivo la dirigente uscente abbia scelto di non soprassedere su ulteriori misure contro il personale docente, nonostante il suo imminente trasferimento. Parliamo di sospensioni dal servizio, tagli alla Carta del Docente e alla retribuzione: atti adottati in modo unilaterale e al di fuori delle sue competenze».

Al Rosselli subentra ora Giuseppina Forgione, dirigente dell’istituto comprensivo Garibaldi, sempre ad Aprilia. «Accogliamo con favore questa nuova nomina – aggiunge Giovannini – e ci auguriamo che la nuova dirigenza possa riportare serenità nell’ambiente scolastico e contribuire a risolvere i contenziosi ancora in atto. Qualora ciò non avvenisse, si profilerebbe un ulteriore problema per un istituto già fortemente compromesso dai numerosi trasferimenti».

Secondo Gilda il trasferimento arriva però solo dopo numerose segnalazioni e lo stato di agitazione proclamato a giugno e chiede ora “un intervento dell’Ambito territoriale di Latina a tutela dei docenti ingiustamente sanzionati, destinatari di una nuova contestazione disciplinare, con contraddittorio fissato per la prossima settimana e del quale auspichiamo non vi sia seguito. In alcuni casi, si tratta di insegnanti che negli anni hanno dato grande prestigio all’istituto”. La coordinatrice della Gilda chiede infine che l’operato dei dirigenti scolastici venga sottoposto a controlli e valutazioni adeguate esattamente come quello di insegnanti e personale Ata: “Solo così si può tutelare il lavoro serio e corretto di tanti dirigenti che ogni giorno rispettano il personale scolastico tutto, le norme e il patto educativo tra scuola e società”.