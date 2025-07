West Nile, interventi di disinfestazione straordinaria nelle aree segnalate dalla Asl

LATINA – In merito ai nuovi casi di infezione da virus West Nile, l’amministrazione comunale di Latina prosegue l’iter concordato nei giorni scorsi in seguito ad una riunione operativa che si è tenuta con il servizio Ambiente comunale, il Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Latina e la ditta incaricata per la disinfestazione. “Siamo quotidianamente in contatto con la Asl – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – e l’amministrazione si sta muovendo tempestivamente in base agli sviluppi infettivi. Vengono effettuati, infatti, puntuali interventi straordinari ogni qual volta l’azienda sanitaria comunica all’amministrazione nuovi siti dove si presume possa essere avvenuto il contagio. Questi interventi straordinari si aggiungono a quelli ordinari larvicidi e adulticidi programmati e già eseguiti a partire dal mese di aprile. Come annunciato, inoltre, ho convocato la Conferenza dei Sindaci per la Sanità con oggetto ‘Comunicazioni in merito alla prevenzione del West Nile virus’ che si svolgerà martedì 29 luglio. Sarà l’occasione per confrontarmi con gli altri primi cittadini e coordinare le azioni da svolgere sui territori. Oltre all’operato dell’amministrazione resta fondamentale che i cittadini si attengano scrupolosamente alle misure presenti nell’ordinanza sindacale firmata lo scorso 21 luglio, soprattutto nelle zone rurali o negli ambiti privati dove sono presenti ristagni d’acqua, cantieri, aree dismesse, orti o depositi”.