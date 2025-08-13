Alfa all’Arena del Mare di Sabaudia con il tormentone dell’estate: “A me mi piace”

SABAUDIA – Alfa in concerto a Sabaudia, con il suo “Summer Tour”. Il 13 agosto, all’Arena del Mare, il cantautore genovese classe 2000, presenterà dal vivo anche il tormentone dell’estate 2025: “A ME MI PIACE” (feat. Manu Chao), il singolo che, dopo aver conquistato il primo posto nella classifica dei brani più ascoltati, è da settimane al vertice della classifica EarOne Airplay, il più trasmesso da radio e TV italiane in questa estate.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 665 mila iscritti al canale Youtube e oltre 2 milioni di follower su TikTok, conta oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali e oltre 380 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 650 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube.