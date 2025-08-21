Allerta gialla nel Lazio per tutta la giornata del 21 Agosto

LAZIO – Allerta gialla ancora per la giornata di oggi nel Lazio. Il dipartimento di protezione civile ha diramato l’allerta dalla serata di ieri ed è in vigore per tutta la giornata di oggi. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Forti temporali nella notte hanno attraversato il Lazio, piogge intense, forti raffiche di vento e anche grandine in alcune località e mareggiate lungo la costa pontina.