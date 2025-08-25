Latina, incendio in q5 minaccia le abitazioni

Un violento incendio è divampato nella zona tra via del Lido e il quartiere Q5. Le fiamme, alimentate dal vento, sono partite da via Francesco Provenzale e hanno sprigionato un denso fumo visibile a grande distanza e stanno minacciando alcune abitazioni della zona vicino via Scarlatti. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, impegnati con due squadre e un elicottero più l’autobotte della protezione civile per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La situazione resta delicata e l’intervento è tuttora in corso.