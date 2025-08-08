ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Comune di Latina, in arrivo 45 incarichi di elevata qualificazione

La giunta comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano ha approvato tre deliberazioni che destinano risorse al personale dell’ente, riconoscendo lavoro straordinario, performance e incarichi di elevata qualificazione. Su proposta dell’assessore al Personale Andrea Chiarato e del direttore generale Agostino Marcheselli, è stato definito il riparto del fondo per il lavoro straordinario, pari a 186.912 euro per il 2025; approvata la pesatura delle posizioni dirigenziali con indennità per un totale di 662.967,48 euro; e avviata la formazione di una graduatoria per 42 incarichi di elevata qualificazione di direzione di struttura (311.050 euro) e per 3 incarichi di alta professionalità (22.081 euro). Gli incarichi di alta professionalità riguarderanno due dipartimenti: quello Finanziario, per le partecipate, e quello della Cultura, per i musei civici e il programma integrato delle città di fondazione. “Si tratta – ha spiegato l’assessore Chiarato – di un passo importante per motivare i dipendenti e migliorare l’efficienza amministrativa a favore della comunità”.

