Controesodo, gli italiani rientrano dalle vacanze, bollino rosso anche sulle strade del Lazio

Inizia il controesodo degli italiani: dal pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, nella mattinata di domani sabato 23 agosto e nell’intera giornata di domenica 24. Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore da sabato 23 a partire dalle 8 alle 16 e domenica 24 dalle 7 alle 22 . L’intensificazione della circolazione riguarda anche le principali arterie del Lazio tra cui la statale 148 “Pontina” nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio. Per il grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).