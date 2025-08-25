Edith Bruck e Andrea Riccardi presentano a Fondi “Oltre il Male”

FONDI – Lunedì 25 agosto alle ore 20:00, presso il Chiostro di San Domenico a Fondi, si terrà la presentazione del libro “Oltre il male” di Edith Bruck e Andrea Riccardi. La scrittrice e poetessa testimone della Shoah ungherese naturalizzata italiana, e lo storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, testimoniano in due modi diversi cosa è il male, nella speranza comune di una umanità migliore, e nella convinzione che anche nelle stagioni più cupe si debbano e possano trovare delle luci.

L’evento, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con il Comune di Fondi e il Mof, vedrà la partecipazione degli autori in dialogo con la storica Anna Foa, con Marco Impagliazzo e con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Un’importante occasione di riflessione su temi di memoria, riconciliazione e superamento del male attraverso la testimonianza e il dialogo”, sottolineano gli organizzatori.