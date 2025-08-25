Esordio vincente in campionato per il Latina. Contro Atalanta U23 finisce 1-0

LATINA –Il Latina parte con il piede giusto anche in campionato. Dopo la vittoria nel primo turno della Coppa Italia, nell’esordio domenica 24 agosto al Francioni contro l’Atalanta U23, un goal di Riccardi ha fatto conquistare i tre punti ai nerazzurri di mister Alessandro Bruno. Il numero 10 della squadra era appena entrato in campo all’inizio della ripresa quando ha siglato la rete della vittoria.

“Ai ragazzi avevo chiesto esattamente questo, il furore agonistico”, ha detto in sala stampa l’allenatore del Latina. “Sono contento perché i ragazzi hanno capito l’importanza, siamo stati attenti a non mollare mai e ci è andata bene”.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 1 – 0 Atalanta U23

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Porro (60’ Vona) , Calabrese, Ekuban (49’ Gagliano), Ciko, Marenco, De Ciancio, Parodi, Pannitteri (91’ Scravaglieri), Quieto (49’ Riccardi). ALL: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Ciciretti, Pace, Catasus, Dudu, Di Giovannantonio, Fasano, Farneti, Regonesi, De Marchi.

Atalanta U23: Pardel, Panada, Pounga, Cisse (67’ Camara), Guerini, Obric, Ghislandi (80’ Bergonzi=, Navarro, Idele (75’ Simonetto), De Nipoti (67’ Cortinovis), Vavassori (75’ Lonardo). ALL: Bocchetti. A disp: Torriani, Sassi, Berto, Comi, Manzoni, Riccio, Tornaghi, Colombo, Levak, Del Lungo.

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli.

Assistenti: Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Angelo Mazza di Reggio Calabria.

IV Uomo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

FVS: Giulia Tempestilli di Roma 2.

Marcatori: 58’ Riccardi (L)

Ammoniti: 83’ De Ciancio (L), 95’ Calabrese (L)

Angoli: Latina Calcio 1932 2 – 2 Atalanta U23

Recuperi: 2’ pt / 10’ st

Note: 2204 spettatori di cui 4 ospiti e 973 abbonati.