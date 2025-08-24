Giovedì 28 al Circolo Cittadino il Pianista Stefano Brizzi, il 31 agosto il nuovo concerto all’alba

LATINA – Giovedì 28 agosto, alle ore 21, si terrà l’ultimo appuntamento con I Salotti Musicali 2025 organizzati dall’Associazione Culturale Eleomai in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Latina e Opes Latina. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti estivi della rassegna del Comune “Latina estate 2025”. Ad esibirsi al Circolo cittadino Latina – Sante Palumbo sarà il giovane pianista Stefano Brizzi, Primo Premio al Musica Italia Grand Prize 2025. L’evento è ad ingresso gratuito. In programma W. A. Mozart: Sonata n. 12 in Fa Maggiore, K. 332; F. Chopin: Scherzo n. 3, Op. 39; F. Liszt: Rapsodia Ungherese n. 12; M. Ravel: Valses nobles et sentimentales; J. Brahms: Variazioni su un Tema di Paganini, Op. 35 (I libro).

“Con l’appuntamento del 28 agosto al Circolo cittadino in cui si esibirà Stefano Brizzi, e con quello del 31 agosto presso l’ottavo chiosco con un nuovo concerto all’alba, si concluderà la rassegna di eventi estivi organizzata dal Comune di Latina – ha affermato l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco – che ha visto un grande successo di pubblico e partecipazione in ogni serata. Ringrazio gli organizzatori, gli uffici e tutti i cittadini che hanno partecipato condividendo le giornate estive. Nei prossimi giorni, inoltre, annunceremo un altro evento per salutare l’estate nel centro di Latina”.

“Latina estate 2025 – ha concluso la prima cittadina Matilde Celentano – si è rivelata un successo, capace di valorizzare i luoghi simbolo della nostra città e di coinvolgere cittadini e turisti. Tra gli appuntamenti più apprezzati non possiamo non ricordare il Carnevale estivo sul lungomare, che ha trasformato il litorale in una festa di colori, musica e allegria, e la Notte Rosa in centro, che ha animato le vie e le piazze con spettacoli e intrattenimento fino a tarda notte. Questi eventi hanno reso viva la nostra comunità, rafforzando il senso di appartenenza e creando momenti di condivisione indimenticabili. Siamo già al lavoro per il calendario natalizio che quest’anno avrà un significato speciale: Latina avrà l’onore di accogliere il passaggio della fiamma olimpica, un evento che unirà lo spirito della festa con quello dello sport e della pace”.