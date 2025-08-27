La consigliera del PD Valeria Campagna denuncia la scoperta di sue foto e commenti sessisti su forum online

Dopo il caso nazionale del gruppo facebook “Mia Moglie” che ha riacceso i riflettori su ciò che viene scambiato in rete, foto intime inviate tra gli utenti senza il consenso delle vittime, la capogruppo del PD al Comune di Latina, Valeria Campagna denuncia la pubblicazione non autorizzata di foto personali su un forum online, accompagnate da commenti sessisti, volgari e in alcuni casi violenti. In un post sui social la politica ha espresso indignazione e preoccupazione, sottolineando che la vicenda riguarda il diritto di tutte le donne a vivere libere e rispettate. La vicenda ha già suscitato solidarietà e richieste di intervento. Anche la città di Aprilia è stata coinvolta in un caso simile, a denunciare l’accaduto dopo una segnalazione, alcuni cittadini che hanno scoperto anche richieste di scambio di immagini per ragazze di Aprilia. Nella bufera sono finiti sia gli utenti che il sito per cui era stata richiesta la chiusura già dal 2023.

Piena solidarietà è stata espressa anche dalla sindaca Matilde Celentano nei confronti di Valeria Campagna. L’episodio è stato definito un atto inaccettabile di denigrazione e mancanza di rispetto, che colpisce non solo la persona interessata, ma mina i principi di rispetto e dignità fondamentali in una comunità civile.