“Il Mediterraneo e altri mari”, l’ultimo libro di Adriano Madonna

GAETA – “Il Mediterraneo e altri mari” è l’ultimo libro di Adriano Madonna. Il biologo marino originario di Gaeta, che fa parte di EClab Laboratorio di Endocrinologia Comparata del Dipartimento di Biologia dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove è responsabile del Processo ISM (Identificazione Specie Marine) e del Processo Tutela della Biodiversità, è anche un giornalista subacqueo di lungo corso e da anni osserva e racconta i cambiamenti climatici attraverso l’impatto che hanno sul mare. In quest’ultimo lavoro fatto di “biologia e non solo”, come recita il sottotitolo, Madonna ha deciso di raccogliere e condividere una serie di articoli corredati da fotografie, per ripercorrere esperienze che meglio di altre raccontano il mondo sommerso. Con qualche interessante scoperta storica.

“Il nostro mare è in un periodo di forte stress per l’innalzamento delle temperature che stanno trasformando quello che era un mare temperato, in un mare quasi tropicale. Animali e vegetali nostrani si trovano a vivere a temperature nettamente superiori, mentre le specie che partono da un mare caldo, quando arrivano qui, trovano un mare caldo. Ho chiamato questo fenomeno “paradosso mediterraneo”, il fatto che non sono più le specie aliene a doversi adattare al nostro mare, ma le nostre che si trovano a vivere in acque con caratteristiche diverse da quelle originarie”.

