Rapine nel centro di Latina, la Procuratrice Spinelli: “Faccio appello ai cittadini: chi sa segnali gli episodi”

LATINA – Le rapine che si stanno consumando nel centro di Latina ai danni di giovanissimi sono un fenomeno ricorrente e preoccupante che ha portato oggi la Procuratrice facente funzioni di Latina, Luigia Spinelli a rivolgere un appello ai cittadini: “Invito tutti a segnalare gli episodi che sono gravi e non vanno sottovalutati, perché minano la sicurezza dei nostri figli. Alcuni ragazzi non reagiscono e non comunicano questi fatti perché sono letteralmente terrorizzati”, ha spiegato.

“Gli episodi sono tanti, ma abbiamo la sensazione che molti altri non siano denunciati”, ha aggiunto la Procuratrice di Latina, sottolineando che non c’è bisogno di querela perché si tratta di reato procedibili di ufficio e che è sufficiente segnalarli al 112, alle forze dell’ordine o direttamente al suo Ufficio in via Ezio.

L’ultimo episodio denunciato si era verificato domenica sera, e lunedì, a distanza di 24 ore, la Volante della Questura aveva identificato due ventenni ritenuti gli autori mentre si trovavano nella stessa zona. Si sospetta che siano gli autori anche di altri colpi.