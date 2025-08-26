Cori, le contronarrazioni sulla salute mentale al centro dell’inSania fest

Torna per il terzo anno consecutivo inSania fest, il festival di contronarrazioni della follia che affronta i temi della salute mentale. L’edizione 2025 non solo conferma Cori come centro del progetto, ma amplia i confini fino a Cisterna, che per la prima volta ospiterà parte del programma.

Il festival, ideato tre anni fa su impulso di un cittadino corese seguito dal DSM locale, nasce con l’obiettivo di ridurre lo stigma ancora legato alla malattia mentale e proporre una narrazione alternativa che metta al centro diritti, sostegno e percorsi di cura. Alla presentazione ufficiale, nella sala consiliare del Comune di Cori, hanno partecipato i sindaci Mauro Primio De Lillis e Valentino Mantini, insieme a rappresentanti delle associazioni promotrici Collettivo Primo Contatto e Polygonal.

Il calendario 2025 prevede 22 appuntamenti gratuiti, distribuiti tra fine agosto e ottobre, con incontri, spettacoli teatrali, concerti, mostre e dibattiti. Tra gli ospiti spiccano la scrittrice Nadia Terranova, lo psichiatra Pietro Cipriano, la senatrice Ilaria Cucchi, l’artista Giacomo Doni, e figure di rilievo del mondo culturale e accademico.

Non mancheranno momenti simbolici come l’inSania Pride per le vie di Cori e la presenza di Marco Cavallo, icona della riforma basagliana, protagonista di più eventi tra Cori e Cisterna. Sono previsti inoltre laboratori nelle scuole di Cisterna per sensibilizzare studenti e docenti sul tema della salute mentale.

“Parlare di salute mentale senza paura è la nostra missione” ha dichiarato il sindaco De Lillis, mentre Mantini ha sottolineato il valore educativo del festival, capace di riportare al centro la persona prima ancora della malattia. Per il programma completo e gli aggiornamenti è possibile seguire le pagine social di inSania fest.