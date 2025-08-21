Incendio a Ventotene arrivano i vigili del fuoco da Ponza

VENTOTENE – Paura a Ventotene per un incendio che si è avvicinato ad alcune abitazioni. La squadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Ponza è intervenuta nella notte sull’isola dopo l’allarme al 112. Arrivata a bordo di una una motovedetta messa a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Ponza, i pompieri hanno raggiunto Cala Battaglia, dove le fiamme si erano sviluppate in un terreno. L’intervento, svolto in sinergia con i volontari di Protezione civile e le forze dell’ordine ha consentito prima di arginare le fiamme, poi di mettere in sicurezza la zona. Al termine delle operazioni, alle prime ore dell’alba, l’elicottero Drago VF 162 del Reparto Volo VVF di Ciampino ha svolto un sorvolo per verificare lo stato dei luoghi. Non si registrano persone coinvolte.