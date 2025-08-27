Marko Baković nuovo giocatore nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica l’ accordo con l’atleta di nazionalità croata Marko Baković, ala grande/centro, classe 1993 di 206 cm di altezza

Baković arriva dalla ABA LEAGUE, massima serie nazionale croata, dove con la maglia del KK Zadar ha vinto il campionato, terzo successo consecutivo per la squadra di Zara. Il giocatore nativo di Tomislavgrad in Bosnia Erzegovina, 22 marzo 1993, è arrivato lo scorso dicembre 2024 a Zara 4.5 punti e 3.5 rimbalzi ad allacciata di scarpe, dopo aver iniziato la stagione, sempre in ABA League, con i colori di MZT Skopie nel nord della Macedonia giocando 9 partite e mettendo a referto una media di 6.2 punti, 5.3 rimbalzi.