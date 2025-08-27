Armonie al femminile tra le mura del Palazzo Caetani a Fondi

FONDI – Sabato 30 agosto a Fondi, le straordinarie Stella Canocchi, violino e Vera Nebylova, violoncello daranno vita a un dialogo sonoro che intreccia Mozart, Piazzolla, Ravel e Handel-Halvorsen in una notte di pura magia.

L’Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio gratuito dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, presentano l’evento musicale “Archettando tra le mura del Castello”, che si terrà sabato 30 agosto alle ore 21:00 nella suggestiva Sala Grande di Palazzo Caetani (Corso Appio Claudio 3, Fondi). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Protagoniste della serata saranno due straordinarie interpreti: Stella Canocchi (violino) e Vera Nebylova (violoncello), artiste di rilevanza internazionale, che proporranno un programma di grande intensità ed eleganza, spaziando tra capolavori del repertorio classico e del Novecento.

“Un’occasione unica per immergersi nella bellezza della musica dal vivo in una cornice storica d’eccezione” commenta entusiasta il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.

Programma della serata:

W. A. Mozart – Duo per Violino e Violoncello K423. Allegro – Adagio Rondo, Allegro;

A. Piazzolla – Libertango, Oblivion;

M. Ravel – Sonata per Violino e Violoncello M.73. Allegro – Trèsvif – Lent – Vif, avecentrain;

G. F. Handel – J. Halvorsen – Passacaglia;

Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).