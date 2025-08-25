Scoprì gli autori dell’omicidio di Gelsomina Verde, si congeda dall’Arma il colonnello Silvio De Luca

LATINA – Dopo quarant’anni al servizio dell’Arma e dei cittadini, da oggi, il colonnello dei Carabinieri Silvio De Luca, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Negli ultimi quattro anni, l’alto ufficiale, ha diretto l’Ufficio Comando del Provinciale dei Carabinieri di Latina dove si è fatto apprezzare per le sue doti umane e professionali. Si era arruolato nel 1984 come carabiniere semplice, una gavetta sulla quale ha costruito il suo successivo percorso di ufficiale: destinato prima a Ustica e poi al Reparto Operativo dell’allora Gruppo Palermo I°, promosso sottufficiale e trasferito per la prima volta in provincia di Latina, a Gaeta, vi ha trascorso 9 anni, occupandosi di reati comuni, attività anticamorra e indagini patrimoniali. Poi nel 2000, dopo aver superato il concorso da ufficiale, viene trasferito a Rieti dove guida il Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel 2004, in piena faida di Secondigliano, gli viene affidato il comando della sezione Catturandi di Napoli e arresta numerosi latitanti tra cui due ritenuti tra i più pericolosi d’Italia, inseriti nell’elenco dei Trenta.

Scopre anche gli autori di uno dei delitti più efferati e noti della storia criminale italiana: quello di Gelsomina Verde, vittima innocente della camorra. La 21enne, venne uccisa con tre colpi di pistola alla nuca dopo ore di torture, il corpo bruciato; Gelsomina era del tutto estranea agli ambienti criminali, lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero si occupava di volontariato. La sua storia è raccontata in Gomorra di Roberto Saviano ed è divenuta un film grazie al regista Massimiliano Pacifico. Fu determinante, nell’individuazione dei responsabili, proprio il contributo dato da De Luca.

La carriera prosegue con le esperienze al Nucleo Antifrodi di Roma e alla DIA di Napoli come esperto di riciclaggio e operazioni sospette, dirige poi il comando della compagnia di Cassino assicurando alla giustizia decine di persone con operazioni.

Dal 2017 al 2018 è Capo di Stato Maggiore in Kosovo presso la Base Multinational Specialized Unit nell’ambito della Missione di Pace “Joint Enterprice NATO”. Dal 2018 al 2021 presta servizio presso il III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa occupandosi di finanziamenti europei nel settore della Difesa.

Tante le onorificenze e gli encomi per dedizione e alto senso del dovere che il Colonnello Silvio De Luca ha ricevuto nel corso della sua brillante carriera.