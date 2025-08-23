Ponte chiuso a borgo Santa Maria, Comune di Latina al lavoro per il trasporto scolastico

LATINA – Dopo aver avuto la certezza che il ponte sul canale delle Acque Alte, chiuso per l’incendio del 13 agosto, non potrà riaprire prima dell’esito dell’indagine strutturale e degli interventi che saranno giudicati necessari, il Comune di Latina lavora per riorganizzare il servizio di trasporto scolastico. La mobilità per i residenti a Borgo Santa Maria è decisamente limitata e non sono poche le preoccupazioni espresse da più parti.

“Ci stiamo adoperando, non senza difficoltà, per affrontare le complesse problematiche legate alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico e scolastico – spiega l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco che ieri era presente al sopralluogo tecnico effettuato dall’Astral -. La situazione attuale – aggiunge – ha determinato uno stravolgimento significativo del piano dei trasporti a causa della chiusura della strada provinciale 38 Borgo Piave Acciarella L’obiettivo prioritario – conclude Di Cocco – resta quello di garantire, fin dal primo giorno di scuola, un servizio di trasporto che sia puntuale, sicuro ed efficiente”.

La strada provinciale 38 Borgo Piave Acciarella è chiusa tra il chilometro 4+900 e il chilometro 5+400 e il Comune di Latina ha predisposto due itinerari, uno per gli autoveicoli e uno esclusivo per i mezzi pesanti con carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ora è la volta della mobilità per gli studenti.