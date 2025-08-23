ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

indagini in corso

San Felice Circeo, in discoteca con spranghe e taser fuggono prima dell’arrivo dei carabinieri

L'episodio intorno alle due di notte. Le armi sequestrate

SAN FELICE CIRCEO –  Armati di mazze e di taser, si sono presentati in un noto locale di San Felice Circeo, creando scompiglio tra i presenti e qualcuno, spaventato,  ha chiamato il 112. E’ accaduto intorno alle due di questa mattina.

Su quella che doveva essere probabilmente una spedizione punitiva per ragioni tutte da accertare, sono ora in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Terracina arrivati sul posto nel cuore della notte con il Nucleo Radiomobile. Il gruppo si era già dileguato.

Sono stati i presenti, a raccontare la scena cui avevano assistito e a far ritrovare le armi rimaste a terra: una spranga di ferro, uno storditore elettrico e un sasso che si ritiene appartenessero agli aggressori. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto e i motivi.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto