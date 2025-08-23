Aprilia, controlli ad “Alto Impatto”: una denuncia, due arresti e segnalazioni per droga

Nella tarda serata di ieri ad Aprilia si è svolta un’operazione interforze di controllo del territorio nell’ambito del servizio straordinario “Alto Impatto”, finalizzato a contrastare la criminalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’attività, che ha visto impegnati Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, si è concentrata sia nei quartieri centrali sia nelle zone periferiche, con particolare attenzione alle aree considerate più a rischio. Nel corso dei controlli i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno verificato 55 veicoli e identificato 71 persone, 15 delle quali già note alle forze dell’ordine. Sono state elevate cinque contravvenzioni al Codice della Strada e tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere state trovate con modiche quantità di hashish. Effettuate inoltre cinque perquisizioni personali. Una donna di 34 anni è stata denunciata in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: durante un controllo ha aggredito un carabiniere con calci e pugni, procurandogli lievi ferite. L’attenzione dei militari resta alta anche al di fuori delle operazioni straordinarie. Nei giorni scorsi, infatti, ad Aprilia i Carabinieri hanno eseguito due arresti. Il 21 agosto un cittadino tunisino di 32 anni è stato fermato dopo il furto di un telefono cellulare da un’auto: l’immediata perquisizione ha permesso di recuperare l’apparecchio e far scattare l’arresto. Il giorno successivo, un 46enne sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso fuori casa senza autorizzazione, venendo anch’egli arrestato.