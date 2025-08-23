Sabaudia, donna punta da un calabrone muore al Goretti. Donati gli organi

LATINA – Punta da un calabrone a Sabaudia, una donna è morta nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverata da alcuni giorni dopo aver subito uno shock anafilattico. Sono state letali le conseguenze della grave reazione allergica per una 67 enne originaria di Roma, arrivata martedì in arresto cardiaco in ospedale. Le sue condizioni erano state considerate sin da subito molto gravi.

Nelle scorse ore, dopo la dichiarazione di morte cerebrale, i familiari hanno dato l’autorizzazione all’espianto degli organi per la donazione di fegato, reni e cuore che salveranno quattro pazienti in lista per un trapianto.