Formia, il premio Oscar Nicola Piovani apre il Festival Between della Riviera di Ulisse

FORMIA – Nicola Piovani, Chiara Civello e Babelnova Orchestra saranno i grandi protagonisti di tre concerti gratuiti in programma nel cuore di Formia, in Piazzale Aldo Moro, nelle sere del 22, 23 e 29 agosto 2025.

E’ il Festival Between della Riviera di Ulisse – Miti e Incontri nel Mediterraneo, progetto culturale ispirato alla figura di Ulisse – simbolo del viaggio, della scoperta e dell’incontro tra storie ed identità diverse. Nei prossimi anni, secondo la formula del festival diffuso, da Formia si estenderà ai comuni limitrofi, in un’ottica di valorizzazione dell’intero Parco della Riviera di Ulisse – spiegano dal Comune.

IL PROGRAMMA – Si parte venerdì 22 agosto con il premio Oscar Nicola Piovani, la sua band e il racconto visivo delle tavole disegnate da Milo Manara con il concerto “Diario di bordo. Miti e incontri”: piccolo viaggio teatrale che, attraverso i pentagrammi delle partiture, percorre rotte frastagliate di miti e storie senza tempo. Una narrazione che mescola il linguaggio della musica con quello dell’illustrazione grazie alle tavole appositamente disegnate dal grande fumettista, celebre per il tratto sensuale dei suoi personaggi: si visita l’isola delle sirene, davanti alla quale Ulisse passa indenne, si traccia lo scriteriato volo di Icaro, l’impresa dei Sette a Tebe, la danza dei sette veli. Sul palco con Piovani al pianoforte sono Marina Cesari (sassofono e clarinetto), Marco Loddo (contrabbasso); Vittorino Naso (vibrafono e percussioni).

Sabato 23 agosto toccherà a Chiara Civello con “Acustica”. Per la straordinaria pianista, cantautrice e compositrice – di origine siciliana e di formazione internazionale – la cui musica riunisce l’improvvisazione del jazz, la profondità emotiva del soul e il fascino del pop, pochi strumenti per evocare in versi e musica paesaggi sonori in perenne dissolvenza. Con la Civello (voce, chitarra e pianoforte), saranno Marco Acquarelli (chitarra) e Livia de Romanis (violoncello).

Chiude la rassegna il concerto di BabelNova Orchestra (29 agosto), formazione di 12 musicisti provenienti da tutto il mondo che, in una Babele contemporanea, “non teme il caos della pluralità di linguaggi ma trova nella Musica la lingua madre che celebra la molteplicità di suoni e culture”. Per lo spettacolo che sigla la prima edizione del Between Festival di Formia, Babelnova Orchestra proporrà “Magma. Suoni e culture del Mediterraneo”, un flusso – magma, appunto – di sonorità in cui riecheggiano le atmosfere di paesi e civiltà del Mare Nostrum.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Formia – dichiara il sindaco Gianluca Taddeo – la prima edizione del “Between Festival della Riviera di Ulisse”, un progetto ambizioso che parte dal cuore della nostra città per poi estendersi a tutto il territorio della Riviera di Ulisse. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’identità storica e culturale della nostra città e dei comuni limitrofi, riscoprendo il Mediterraneo come luogo di incontro, di dialogo e di bellezza. La scelta di dedicare il festival alla figura di Ulisse, viaggiatore e simbolo della conoscenza attraverso l’incontro con l’altro, è un messaggio forte e attuale. Formia, con le sue radici antiche e la sua vocazione contemporanea all’apertura e all’accoglienza, è il luogo ideale per dare avvio a questo percorso”.

Di una “occasione concreta per promuovere la cultura come strumento di crescita e di attrattività turistica” parla Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, che aggiunge: “La Camera di Commercio Frosinone Latina è da sempre impegnata nella valorizzazione dei territori attraverso progettualità che uniscono sviluppo economico e identità locale. Sostenere iniziative come questa, capaci di coinvolgere più comuni e di intrecciare linguaggi artistici diversi, significa investire in una visione ampia, condivisa e duratura di promozione territoriale. Un festival ispirato al viaggio di Ulisse, che racconta il Mediterraneo come spazio di incontro, è perfettamente in linea con la nostra mission: far conoscere, connettere, generare valore attraverso la cultura”.

Promosso dalla Regione Lazio, dal Comune di Formia e dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con il contributo dell’Azienda speciale Informare, il “Between Festival della Riviera di Ulisse – Miti e Incontri nel Mediterraneo”, è prodotto dall’associazione culturale Globart da un’idea di Roberto Grossi, affermato manager nel campo della cultura, che ne firma la direzione artistica. Al progetto, che guarda lontano, hanno già aderito da quest’anno i comuni di Gaeta, Minturno, Fondi, Santi Cosma e Damiano, il Parco Regionale della Riviera di Ulisse e Blue Forum Italia Network. Il Festival, che nasce già con una prospettiva solida grazie anche alle partnership di grandi istituzioni e delle eccellenze italiane, come il Saint Louis College of Music, il MedFilm Festival e il Centro Sperimentale di Cinematografia, si pone dunque un obiettivo ambizioso con un cartellone di valore internazionale.

“Partiamo subito con una edizione zero, di presentazione e di lancio – commenta Roberto Grossi – per condividere con la comunità pontina il progetto di festival “diffuso” che si snoderà nei prossimi anni con tappe in luoghi emblematici anche negli altri comuni del territorio: musica, arti visive, cinema, teatro, incontri e dibattiti Iniziamo quest’anno con tre grandi nomi della musica contemporanea che ci aiutano a comprendere il senso del progetto Un primo viaggio simbolico che trae forza dal mito di Ulisse e dai suoi incontri nel Mediterraneo, che ancora oggi deve tornare ad essere spazio vivo di memorie condivise e confronto per la pace”. Info www.associazioneglobart.it.