Fondi, uomo accoltellato per aver provato a resistere allo scippo. Nella borsa seimila euro

FONDI – Un uomo è stato accoltellato ieri sera a Fondi da due scippatori che volevano strappargli la borsa contenente un’ingente somma; soccorso dal 118 è stato trasferito all’ospedale Agostino Gemelli di Roma e ricoverato con ferite gravi. L’allarme è stato dato da una donna vicina di casa della vittima, che aveva assistito alla scena.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Fondi intervenuti dopo la chiamata al 112, i fatti sono avvenuti mentre la vittima, un 48 enne originario del Bangladesh che vive da molto tempo nella città del sud Pontino dove lavora regolarmente, faceva ritorno a casa in bicicletta. Era quasi giunto a destinazione quando ha trovato ad attenderlo una moto in sella alla quale si trovavano due uomini con il volto coperto da casco integrale che lo hanno affiancato, hanno afferrato la borsa, ma vista la resistenza da parte della vittima, hanno tirato fuori l’arma da taglio colpendolo ripetutamente e costringendolo a lasciare la presa, poi hanno accelerato e sono fuggiti.

All’interno della borsa c’erano circa 6000 euro, probabilmente i risparmi di una vita di lavoro. I rapinatori sono ora attivamente ricercati.