La “notte bianca dello sport”: una delle novità di questa edizione 2025

SEZZE – “La Notte Bianca è stata una delle prime iniziative che la nostra amministrazione ha voluto rilanciare subito dopo l’insediamento”. Queste le parole del vice sindaco Michela Capuccilli, che presenta una delle particolarità dell’evento di sabato 30 Agosto: “Una delle novità più importanti di cui sono particolarmente orgogliosa è la Notte Bianca dello Sport: un’intera area del Parco della Macchia sarà infatti dedicata alle discipline sportive.

I cittadini avranno la possibilità di cimentarsi in prove gratuite e assistere a dimostrazioni dal vivo: dalla zumba ai tornei di pallavolo e basket, dalle corse in bici e mountain bike all’atletica, fino alle esibizioni di pugilato ed al calcio.

Ospite d’onore dell’evento il velocista delle Fiamme Gialle Angelo Ulisse.

Ad aprire la serata, infine, l’inaugurazione della targa ricordo nei pressi del “Monticello” a memoria del record stabilito dal ciclista Cristian Nardecchia nel 2021.

Sarà una grande festa dello sport, aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Vi aspettiamo numerosi!”