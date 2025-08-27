ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Sermoneta, Borgo Tufette in festa per Nostra Signora di Lourdes

30 e 31 agosto

tufette

Borgata Tufette, a Sermoneta, in festa in onore della Nostra Signora di Lourdes. L’appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 agosto nel piazzale adiacente la chiesa Nostra Signora di Lourdes e il centro civico, punti di riferimento della borgata. La manifestazione, divenuta ormai tradizionale, è organizzata dal Comitato di Borgata in collaborazione con la parrocchia e con il patrocinio del Comune di Sermoneta. Anche quest’anno ci saranno musica e buon cibo. Sabato dalle ore 20 apertura dello stand gastronomico e alle 21 la serata danzante con Le stelle del liscio. Domenica alle ore 18 santa messa e a seguire processione per le vie del borgo di Tufette, accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci. Al rientro della processione, apertura dello stand gastronomico. Chiuderanno la serata “I due note”. Ingresso gratuito.

