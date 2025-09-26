A Sabaudia il Raduno degli Artiglieri, c’è anche un veterano di Sabaudia di 97 anni



















SABAUDIA – Si è svolto questa mattina (venerdì 26 settembre) nella caserma “Santa Barbara” di Sabaudia, sede del Comando Artiglieria Controaerei (COMACA), il 7° Raduno degli Artiglieri Controaerei e 1° Raduno Interregionale centro-sud. Promosso da un Comitato Organizzatore presieduto dal Generale di Brigata della riserva Aldo Muccitelli e supportato dal Presidente della Sezione A.N.Art.I. (Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia) di Sabaudia, Colonnello Maurizio Calabrese, al raduno hanno preso parte ex Ufficiali e Sottufficiali della specialità, molti appartenenti a reparti storici dell’Artiglieria Controaerei ormai soppressi e numerosi militari in servizio. Tra tutti, il veterano Giuseppe Pastore, 97 anni, che non ha voluto mancare all’appuntamento, accolto con un saluto speciale. Una carriera quella del maresciallo maggiore aiutante, che era cominciata nel 1949.

Erano anche presenti autorità civili e militari locali, il Medagliere dell’Arma di Artiglieria, il Gonfalone della città di Sabaudia e i labari di varie sezioni A.N.Art.I. a sottolineare il forte legame con il territorio.

La giornata è iniziata sul piazzale della caserma “Santa Barbara” con l’Alzabandiera Solenne, seguita dalla deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti, a memoria di quanti hanno dato la vita nell’assolvimento del proprio dovere.

Nel corso della giornata i radunisti hanno avuto l’opportunità di visitare una mostra statica allestita con i sistemi d’arma in dotazione alla specialità, come il SAMP/T (Superficie Aria Media Portata/Terrestre) per la difesa alla media portata e contro missili balistici e lo STINGER per la difesa a cortissima portata, di assistere ad una dimostrazione dei sistemi anti-drone impiegati dai reggimenti di artiglieria controaerei e quelli in sperimentazione presso il Centro di Eccellenza Counter Mini/Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto, e di concludere con una visita presso il museo storico dell’Artiglieria Controaerei.

L’evento – si legge in una nota – è stata l’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza alla specialità controaerei tra le vecchie e le nuove generazioni, e per condividere l’evoluzione dell’Artiglieria Controaerei, dai sistemi d’arma di prossima introduzione in servizio alle numerose attività operative, in patria e all’estero, in cui sono state impiegate le unità controaerei.