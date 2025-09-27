Festa in piazza del Popolo per la presentazione della Benacquista Latina Basket

LATINA – E’ stata una festa aperta ai cittadini, la presentazione della Benacquista Latina Basket, venerdì sera nella cornice di Piazza del Popolo nell’ambito della Settimana Europea dello Sport alla vigilia della gara del Campionato di serie B Nazionale che vedrà i nerazzurri impegnati nella prima gara casalinga, al Palasport di Cisterna, domani, domenica 28 settembre, dopo l’esordio vincente sul campo di Fabriano. E’ questa l’unica amarezza espressa dai vertici dello staff e della società sportiva: non poter giocare a Latina, anche se sembra ormai prossimo il ritorno al Palabianchini per gli allenamenti. Ma l’entusiasmo per la stagione è alto, quello di chi ha grande fiducia nelle possibilità che la squadra guidata quest’anno da Franco Gramenzi agguanti gli obiettivi ambiziosi.

A dare la carica per primo, in apertura dell’evento con la città, il presidente del Club, il commendatore Lucio Benacquista che, indomita la sua passione per la palla a spicchi, ha detto e ha fatto ripetere ai ragazzi: “Vincere necesse est”, vincere è necessario.

Sul palco, chiamati dal giornalista Pasquale Cangianiello, sono saliti uno a uno i giocatori, poi il primo allenatore Gramenzi. Nel suo intervento il coach non ha negato le difficoltà di essere in trasferta anche quando si gioca in casa e ha parlato del lavoro sulla squadra, giovane e promettente. In chiusura, è stata la volta di Sabrina Benacquista: “Ci aspettiamo dei ritorni importanti”, ha detto.

“Noi ce la siamo proprio mettendo tutta per provare a ricalcare quelli che sono i campi giusti e dove eravamo abituati a stare. Franco Gramenzi naturalmente è per noi un punto di riferimento importante, la squadra è una squadra molto coesa, che sta seguendo tutte le indicazioni e ci aspettiamo un bel campionato. Certo, giochiamo a Cisterna è faticosissimo anche perché non sarà solo cisterna, ma anche Fiorentino con tutte le problematiche del caso e speriamo insomma che Latina risponda lo stesso, Cisterna non è poi cos’ lontana. Ci auguriamo che il Palabianchini riapra, ma soprattutto ci auguriamo di poter vedere in futuro il progetto che abbiamo presentato che naturalmente ha un altro livello rispetto a un semplice impianto sportivo e può essere la punta di diamante di tutto il lavoro che stiamo facendo tanti anni”, ha dichiarato ricordato il progetto che sta andando avanti per la realizzazione del Palabasket.

Quest’anno c’è anche una bella novità che riguarda i giovani. “Avremo per la prima volta – spiega Sabrina Benacquista – anche la Dr1 che è la serie D del del basket e sarà per noi una esperienza nuova dedicata soprattutto al nostro settore giovanile quindi ai ragazzi dell’Under 17 che si misureranno in questo primo campionato campionato cercando di fare il meglio e fare una prima esperienza . Naturalmente i nostri ragazzi dell’ under 19 sono anche aggregati negli allenamenti con la serie B e quindi per noi il percorso di crescita del nostro settore giovanile ha iniziato un nuovo ritmo. Questo – conclude – è un po’ il nostro progetto: cercare di fare in modo che i ragazzi del settore giovanile facciano le prime esperienze proprio in casa e quindi quest’anno avranno la possibilità di giocare in serie D e di allenarsi con la serie B, magari anche per guadagnarsi qualche minuto in campo”.