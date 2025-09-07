Anna Foa presenta a Latina “Il suicidio di Israele”

LATINA – Lunedì 10 settembre, alle ore 18:30, sulla terrazza dell’Hotel Miramare a Capoportiere (Latina), la professoressa Anna Foa dialogherà con la giornalista Graziella Di Mambro per approfondire i temi del libro, vincitore del Premio Strega Saggistica 2025 “Il suicidio di Israele”.

“L’incontro con Anna Foa, già docente associata di Storia moderna alla Sapienza Università di Roma e autrice di numerosi studi sulla storia degli ebrei in Europa e in Italia, sarà un’occasione preziosa per approfondire le vicende del popolo ebraico e dello Stato di Israele” – spiegano gli organizzatori di Lievito e Articolo 21, ricordando che il volume affronta i nodi centrali della storia ebraica e israeliana, con particolare attenzione al percorso del sionismo e dell’antisemitismo, dalle origini fino agli sviluppi più recenti.

La tesi di Foa è che ciò che sta accadendo in Medio Oriente rappresenta per Israele un vero e proprio “suicidio” politico, territoriale, etico e civile, guidato dalle scelte del governo Netanyahu. Un processo che molti israeliani contrastano con forza, ma senza l’aiuto, o quasi, della diaspora ebraica.

La riflessione parte dalla crisi politica interna che aveva già travolto Israele prima del criminale attacco del 7 ottobre 2023, quando grandi manifestazioni chiedevano le dimissioni di Netanyahu e del suo governo. La risposta militare a Hamas, sostiene Foa, rischia oggi di trasformarsi in un punto di non ritorno: un conflitto che, anziché garantire sicurezza, alimenta tensioni e apre la strada a nuove forme di antisemitismo nel mondo.

La proposta dell’autrice è chiara: non saranno le armi a sconfiggere Hamas, ma la politica. Israele potrà salvarsi solo affermando l’uguaglianza dei diritti per tutti i suoi cittadini e ponendo fine all’occupazione, favorendo la nascita di uno Stato palestinese. Ogni riconoscimento dei diritti di Israele – alla sicurezza, all’esistenza – non può prescindere dal riconoscimento dei diritti dei palestinesi.