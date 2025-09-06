A Terracina aggredisce l’ex fidanzato della figlia poi si costituisce, arrestato

TERRACINA – Aggradisce l’ex fidanzato della figlia poi si costituisce e confessa tutto. A Terracina la Polizia di Stato ieri notte è intervenuta in una strada del centro dopo una chiamata al 112 dove ha trovato due ragazzi, uno dei quali riverso in terra ferito alla testa ed in una pozza di sangue. L’altro ragazzo, ferito ma non in gravi condizioni, ha raccontato che poco prima, mentre erano entrambi a bordo della bicicletta del suo amico, erano stati aggrediti da un uomo in motorino armato di un’accetta. Nel frattempo, presso il Commissariato di Terracina, si è presentato l’aggressore, che si è addossato la responsabilità dei fatti, quale risposta ai ripetuti e continui comportamenti irriguardosi della vittima nei confronti della figlia dell’aggressore. Il giovane avrebbe continuato ad infastidire e oltraggiare la ex ragazza, rendendosi anche responsabile di ripetuti comportamenti persecutori. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertare interamente la vicenda descritta. Intanto l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Le indagini hanno altresì consentito di attribuire delle responsabilità anche al figlio dell’arrestato, che non era mai stato menzionato dal genitore, ma presente al momento dell’aggressione, il quale è stato denunciato in stato di libertà. Al termine della redazione degli atti di rito l’uomo è stato condotto in carcere. È immediatamente intervenuto personale sanitario che ha trasportato il ferito più grave direttamente all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove gli sono state riscontrate gravi lesioni craniche con lacerazione della corteccia cerebrale.