Formia: donna investe due pedoni, uno dei due aveva droga nelle scarpe

FORMIA – Incidente ieri a Formia in località Santa Croce, coinvolta un’auto e due pedoni. Alla guida dell’auto una donna di 40 anni, residente nella frazione di Gianola, che ha investito due pedoni di Castelforte. A seguito dell’impatto, uno dei due uomini ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. La donna è stata denunciata per lesioni personali stradali gravi. Nel corso degli accertamenti però gli agenti hanno rinvenuto, nella scarpa di uno dei pedoni quasi 4 grammi – di hashish. Trattandosi di quantità riconducibile all’uso personale, la sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacente.