Al Bar di Latina Scalo rompe la finestra poi scappa, fermato in via della Stazione

LATINA – Denunciato un uomo di 49 anni residente a Terracina, già noto alle forze di polizia, per danneggiamento. Al bar della Stazione Ferroviaria di Latina, l’uomo alterato dall’alcool, dopo aver disturbato gli esercenti presenti in quel momento nel locale, si è diretto al bagno del bar e, dopo aver infranto il vetro della finestra, è scappato. Grazie alle testimonianze è stato rintracciato dai carabinieri in via della Stazione.