ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

LATINA

Al Bar di Latina Scalo rompe la finestra poi scappa, fermato in via della Stazione

Rintracciato grazie alle testimonianze degli avventori

LATINA – Denunciato un uomo di 49 anni residente a Terracina, già noto alle forze di polizia, per danneggiamento. Al bar della Stazione Ferroviaria di Latina, l’uomo alterato dall’alcool, dopo aver disturbato gli esercenti presenti in quel momento nel locale, si è diretto al bagno del bar e, dopo aver infranto il vetro della finestra, è scappato. Grazie alle testimonianze è stato rintracciato dai carabinieri in via della Stazione.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto