Aggredisce la compagna poi da in escandescenza in commissariato a Fondi

Aggredisce la compagna e poi si scaglia contro i poliziotti è accaduto a Fondi ieri sera. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal suo compagno, dal quale stava provando a prendere le distanze visto il suo comportamento prepotente che causava ripetuti litigi e incomprensioni. Nel frattempo al 112 è giunta una segnalazione di un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, che stava danneggiando la porta dell’abitazione proprio della donna. La pattuglia intervenuta ha faticato non poco a contenere la furia dell’uomo che, anche una volta all’interno del Commissariato, ha continuato con il suo comportamento violento e aggressivo, arrivando a danneggiare anche una fotocopiatrice. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato e segnalato per il reato di ubriachezza molesta.