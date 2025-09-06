ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

CRONACA

E’ stato ritrovato Cesare Marchetti, l’anziano di Terracina, scomparso dal 3 Settembre

L'uomo di 84 anni era in una zona impervia in provincia di Rieti

RIETI – E’ stato ritrovato a Pescorocchiano, in provincia di Rieti, l’uomo di 84 anni Cesare Marchetti che vive a Terracina di cui non si avevano più notizie dalla serata del 3 settembre. L’uomo è stato ritrovato questa mattina in un canalone impervio al termine di quattro giornate di ricerche ad alto impatto operativo. L’anziano, cosciente ed in buone condizioni a bordo dell’elicottero del 118, è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma.
Le operazioni, rese complesse dalla morfologia del territorio, hanno visto un dispositivo interforze attivo senza sosta con la partecipazione congiunta di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, insieme a diverse squadre provenienti dalle regioni limitrofe e volontari della Protezione Civile.
Grazie alla collaborazione tra le diverse componenti, l’anziano è stato tratto in salvo e affidato alle cure dei medici.

