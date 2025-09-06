E’ stato ritrovato Cesare Marchetti, l’anziano di Terracina, scomparso dal 3 Settembre

RIETI – E’ stato ritrovato a Pescorocchiano, in provincia di Rieti, l’uomo di 84 anni Cesare Marchetti che vive a Terracina di cui non si avevano più notizie dalla serata del 3 settembre. L’uomo è stato ritrovato questa mattina in un canalone impervio al termine di quattro giornate di ricerche ad alto impatto operativo. L’anziano, cosciente ed in buone condizioni a bordo dell’elicottero del 118, è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma.

Le operazioni, rese complesse dalla morfologia del territorio, hanno visto un dispositivo interforze attivo senza sosta con la partecipazione congiunta di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, insieme a diverse squadre provenienti dalle regioni limitrofe e volontari della Protezione Civile.

Grazie alla collaborazione tra le diverse componenti, l’anziano è stato tratto in salvo e affidato alle cure dei medici.