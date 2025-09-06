Si è spenta a Sabaudia la professoressa Silvana Varrone, aveva 79 anni

LATINA – Si è spenta improvvisamente nella notte nella sua casa di Sabaudia, la professoressa Silvana Varrone. Aveva 79 anni. Nata a Terracina, figlia dell’avvocato Aurelio Varrone, era conosciutissima grazie anche alla sua lunga carriera nell’insegnamento cominciata da giovanissima a Ponza, proseguita a San Felice Circeo, quindi a Sabaudia, il luogo nel quale aveva scelto di vivere. Nella città del Parco aveva insegnato per molto tempo Lettere all’IC Giulio Cesare, incontrando e formando generazioni di cittadini.

Donna ironica, con uno sguardo attento anche se riservato sulle cose, era appassionata di cultura e d’arte e per questo aveva instaurato un’amicizia molto profonda con lo scultore Emilio Greco cui è intitolato il Museo di Sabaudia. Ma la professoressa Varrone era anche una grande appassionata di natura, del mare azzurro oltre le dune che frequentava solo fuori stagione, del parco del Circeo e della montagna, un amore condiviso in centinaia di escursioni sulle vette dell’Alto Adige e dell’Abruzzo con il marito Ezio Spaziani Testa, noto avvocato di Roma.

I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 15 nella chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia.