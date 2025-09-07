Latina, ordigno esplode nell’androne di una palazzina Arlecchino: danni ingenti, nessun ferito











LATINA – Un ordigno con notevole potenza distruttiva ha causato l’esplosione dell’androne di una palazzina di Via Guido Rossa. I fatti questa mattina intorno alle 5 quando un forte boato è stato udito in tutto il quartiere. Danneggiato pesantemente l’ascensore del condominio al civico n. 10, in frantumi la statua della Madonnina che si trovava appena all’esterno del locale al piano terra, i vetri del portone d’ingresso e alcuni vetri nella zona posteriore di una delle case arlecchino, il caseggiato popolare che si trova tra via del Lido e Via Bachelet di fronte alla chiesa di Santa Rita. I danni sono ingenti.

Sul posto sono arrivate cinque macchine dei carabinieri e la scientifica per i rilievi. L’area è stata recintata e isolata e sono state avviate le indagini coordinate dal maggiore Paolo Perrone. I militari hanno ispezionato la zona in cerca di elementi utili e verificato le identità dei residenti. Nessuna pista è esclusa al momento. Gli accertamenti serviranno anche a capire che tipo di ordigno sia stato utilizzato.

Il quartiere da tempo è attenzionato dagli investigatori delle forze dell’ordine come nuova piazza di spaccio.