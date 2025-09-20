Scuola di via Tasso, prorogata la chiusura fino al 30 settembre

Prorogata la chiusura della sede centrale dell’Istituto comprensivo “Torquato Tasso” di Latina, in via Tasso – via Ariosto, che ospita la scuola primaria “L. Piccaro” e la scuola secondaria di primo grado. Come da ordinanza firmata dal sindaco di Latina Matilde Celentano, l’edificio resterà interdetto fino al 30 settembre 2025 compreso, per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e le necessarie indagini ambientali.

La decisione è stata presa a seguito della relazione del Dipartimento XI – Manutenzioni, che ha accertato la presenza di tracce di amianto nel pavimento originario risalente alla costruzione. Dopo un primo provvedimento di chiusura fino al 21 settembre, l’aggiornamento tecnico del 19 settembre ha portato alla proroga, ritenuta indispensabile per garantire condizioni di utilizzo sicuro della struttura scolastica.

Il Comune di Latina ha nominato un Responsabile Amianto e avviato le procedure di monitoraggio ambientale, informando tempestivamente la dirigente scolastica dell’istituto. Durante la chiusura l’accesso sarà consentito esclusivamente ai tecnici, alle imprese incaricate degli interventi e al personale strettamente necessario.