cronaca

Aprilia, Maltrattava la madre per soldi, 51enne in manette

L'uomo già noto per problemi psichici e dipendenza

polizia

Ad Aprilia la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 51 anni, indiziato di maltrattamenti ai danni della madre convivente. Le indagini del Commissariato di Aprilia hanno ricostruito una lunga serie di episodi, a partire dal 2016, caratterizzati da vessazioni, umiliazioni, minacce e aggressioni fisiche e verbali. L’ultimo episodio risale a giugno, quando gli agenti erano intervenuti in seguito a una lite familiare: la donna, impaurita dalle richieste di denaro del figlio, si era barricata in una stanza per proteggersi. Gli accertamenti, supportati da testimonianze e dalla valutazione della personalità dell’indagato — già noto per problemi psichici e dipendenza da alcol — hanno portato alla richiesta e all’emissione della misura cautelare da parte del Gip di Latina.

