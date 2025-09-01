Nuovo sciopero dei trasporti: treni a rischio per 21 ore

Nuova giornata di passione per chi viaggia in treno. È stato indetto uno sciopero nazionale di 21 ore che coinvolgerà le principali aziende di trasporto ferroviario, da giovedì 4 settembre alle ore 21:00 fino a venerdì 5 settembre alle ore 18:00. Lo sciopero riguarderà sia i treni nazionali sia i treni regionali, con possibili cancellazioni e variazioni su tutto il territorio. Per quanto riguarda i regionali, saranno comunque garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria 6:00-9:00 di venerdì, mentre alla ripresa della circolazione potrebbero registrarsi ulteriori ritardi e disagi, anche dopo la conclusione ufficiale dello sciopero.