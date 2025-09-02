ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Attacco hacker all’Ordine dei giornalisti del Lazio, si teme per i dati sensibili di 20mila iscritti

Il sospetto di un gruppo di matrice russa

L’Ordine dei giornalisti del Lazio ha reso noto di aver subito un attacco hacker. A informare gli iscritti, e tra questi quelli pontini, è stato il presidente, Guido D’Ubaldo: «Si tratterebbe di un ransomware di ultima generazione”, ha spiegato in una pec. Si tratta dell’immissione nel sistema di un tipo di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione.

L’incursione degli hacker ha anche fatto saltare la rete internet, producendo un black out di qualche ora. Secondo D’Ubaldo “dietro l’attacco potrebbe esserci un gruppo di hacker di matrice russa”. Si temono danni per l’accesso ai dati sensibili che riguardano oltre 20 mila iscritti.

È stata attivata  – si legge nella Pec dell’Ordine  – in modo tempestivo la procedura di comunicazione all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e al Garante per la protezione dei dati personali, nonché formalizzata apposita denuncia alla Polizia postale.

