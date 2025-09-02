ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

in centro

Nuovi arredi, un altro totem rotto nell’isola pedonale di Latina

E' il terzo danneggiamento dopo il vaso a Pasqua e l'altro cartello informativo

LATINA – Non c’è pace per i nuovi arredi dell’isola pedonale di Latina. Anche il secondo totem informativo, posizionato in Via Eugenio di Savoia nei pressi dello storico Bar Mimì, è andato, sbriciolato e si trova ora a terra ridotto in macerie. Era nato per dare informazioni sulla città del ‘900, ma oggi appare così: nastro rosso e bianco avvolto intorno ai resti e ancorato a un cestino di Abc per segnalare il pericolo.

Vandalismo? Oppure  un danneggiamento dovuto magari a un mezzo in manovra o a un urto? Dopo il grande vaso rotto da un camioncino di Abc,  e l’altro totem nel centro storico caduto forse a causa del vento, si cerca la causa del terzo inconveniente.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto