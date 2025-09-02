Nuovi arredi, un altro totem rotto nell’isola pedonale di Latina

LATINA – Non c’è pace per i nuovi arredi dell’isola pedonale di Latina. Anche il secondo totem informativo, posizionato in Via Eugenio di Savoia nei pressi dello storico Bar Mimì, è andato, sbriciolato e si trova ora a terra ridotto in macerie. Era nato per dare informazioni sulla città del ‘900, ma oggi appare così: nastro rosso e bianco avvolto intorno ai resti e ancorato a un cestino di Abc per segnalare il pericolo.

Vandalismo? Oppure un danneggiamento dovuto magari a un mezzo in manovra o a un urto? Dopo il grande vaso rotto da un camioncino di Abc, e l’altro totem nel centro storico caduto forse a causa del vento, si cerca la causa del terzo inconveniente.