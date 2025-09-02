In carcere per aver travolto e ucciso Federico Salvagni, il pirata detenuto a Latina chiede di essere scarcerato

LATINA – E’ stata fissata per venerdì l’udienza davanti al Tribunale del Riesame per il pirata della strada che la notte di Ferragosto ha travolto tre ragazzi lungo via Terracina, poco dopo il ponte sul fiume Sisto, uccidendo Federico Salvagni e poi fuggendo. L’uomo, Gioacchino Sacco, detto Jonathan, nonostante le numerose e schiaccianti prove raccolte dagli investigatori del commissariato di Terracina, anche con l’ausilio dei carabinieri e della polizia locale di San Felice Circeo la notte stessa dei fatti, ha sempre respinto le accuse negando il suo coinvolgimento nell’incidente. E ora, dal carcere di Latina dove si trova detenuto, chiede di tornare libero.

Il papà del 16enne di Latina tragicamente scomparso, ha annunciato che un pullman si muoverà da Latina per raggiungere il tribunale del Riesame di Roma per testimoniare la propria presenza nel giorno in cui si discuterà la richiesta della difesa dell’investitore, e chiede che Sacco non venga liberato. “Chiediamo giustizia per Federico”, ha dichiarato. Nei giorni scorsi Francesco Totti aveva inviato un videomessaggio al fratello gemello di Federico che era con lui al momento dell’incidente, chiedendo di tenere duro.

(nella foto i fiori sul luogo dell’incidente).