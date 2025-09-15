Aumento di capitale di Acqualatina, anche la Lega dice “no”

LATINA – Anche la Lega a Latina dice “no” all’aumento di capitale chiesto da Acqualatina: «Non può e non deve ricadere sui Comuni e, di conseguenza, sui cittadini. Mi trovo pienamente d’accordo con la posizione assunta dall’on. Giovanna Miele: è ora di dire basta a decisioni che scaricano sulle comunità locali il peso di gestioni sbagliate e discutibili del passato», scrive in una nota il capogruppo consiliare Vincenzo Valletta .

«La situazione economico-finanziaria di Acqualatina è nota da tempo e va affrontata con serietà e senso di responsabilità. Ma questo non significa accettare supinamente soluzioni che aggravano i bilanci comunali e colpiscono i cittadini, già messi a dura prova da altre emergenze. Il Consiglio comunale di Latina non può approvare un impegno economico che non solo non risolve i problemi strutturali della società, ma li sposta ancora una volta sulla collettività.»

Valletta rilancia poi la proposta già formulata dall’on. Miele: »senza pregiudizi o divisioni ideologiche. Serve chiarezza, serve una verifica puntuale di responsabilità e soprattutto serve una visione comune per salvaguardare un servizio essenziale come quello idrico. L’acqua è un bene pubblico, non una risorsa da gestire con logiche aziendalistiche scollegate dal territorio.»

Per Valletta «non si può pensare di chiedere nuovi sacrifici senza prima fare piena luce sul passato. La trasparenza non è un optional: è il punto di partenza per ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni e gestori dei servizi pubblici.»

Nei giorni scorsi i consiglieri di opposizione avevano chiesto un consiglio comunale urgente per discutere “alla luce del sole e nelle sedi deputate” la richiesta del Cda di Acqualatina in vista dell’imminente assemblea.

Ad Anzio, che fa parte dell’Ato 4 come Latina, il consiglio comunale si è già espresso all’unanimità in maniera contraria.